トランプ大統領は中国との通商交渉再開を前に、米国が重視する問題としてレアアースと合成麻薬フェンタニル、大豆、台湾を挙げた。脆弱な貿易休戦協定の期限切れが迫る中で、両国が意見の一致を目指して取り組む重要議題が浮き彫りになった。 トランプ大統領は１９日、フロリダからワシントンへ戻る大統領専用機内で「中国にレアアースを巡って駆け引きしてほしくない」と述べた。同大統領はその数日前、中国が