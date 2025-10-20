「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手が激高してグラブを投げつけるシーンがあった。七回２死から代打・マルティネスに対し、変化球を振ってもらえず四球を出してしまった。するとモイネロの感情が爆発。何か言葉を発してグラブを投げつけた。好投の左腕が見せたまさかの行動にスタンドはざわついた。同点に追いつかれた後、