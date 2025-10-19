中国の武漢大学とエジプトのベナ大学が共催する「国連創設80周年:世界秩序、国際法と多国間主義の未来」をテーマとした国際学術シンポジウムが10月18日、中国中部の湖北省武漢市で開かれました。国連をはじめとする国際機関やエジプト、英国、米国、ロシア、スペイン、フランス、ベルギー、ドイツ、オランダなど20カ国および中国国内の大学、研究機構、実務部門の専門家150人余りが出席しました。参加者たちは、国連創設80周年を記