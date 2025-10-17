勝点65で首位。鹿島アントラーズは10月17日、J１第34節でヴィッセル神戸と敵地で対戦。０−０で引き分けた。開始３分には大迫勇也に至近距離から狙われるも、GK早川友基が立ちはだかる。しっかりと“面”を作り、シュートを左足で弾き返した。前半は劣勢を強いられ、後半に盛り返す時間帯もあったが、試合を通じて押し込まれるシーンの方が多かった。それでもゴールは割らせず、リーグ連覇中の難敵を相手に勝点１を持ち帰っ