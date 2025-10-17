「優勝には必要な勝ち点１」鹿島はアウェー神戸戦でスコアレスドロー。ファンの反応は？ ビッグセーブ披露の守護神に「今日もHAYAは平常運転！」
勝点65で首位。鹿島アントラーズは10月17日、J１第34節でヴィッセル神戸と敵地で対戦。０−０で引き分けた。
開始３分には大迫勇也に至近距離から狙われるも、GK早川友基が立ちはだかる。しっかりと“面”を作り、シュートを左足で弾き返した。
前半は劣勢を強いられ、後半に盛り返す時間帯もあったが、試合を通じて押し込まれるシーンの方が多かった。それでもゴールは割らせず、リーグ連覇中の難敵を相手に勝点１を持ち帰った。
前節のガンバ大阪戦に続くスコアレスドロー。白星は掴めなかった鹿島だが、これで７勝４分けの11戦負けなし。貴重な１ポイントを積み上げたチームに、SNS上では以下のような声があがっている。
「両者譲らず、熱い試合だったな」
「何とか勝ち点１を獲得」
「この勝ち点１は無駄じゃない」
「優勝には必要な勝ち点１」
「勝たなきゃダメだった。けど強くなった姿を見た」
「早川を筆頭に守備陣はよく耐えた」
「今日もHAYAは平常運転！」
「早川に感謝する試合が最近多いな」
「次勝てば問題ない！」
「次の京都戦は絶海勝たなきゃあかんよ」
９季ぶりのJ１タイトルを目ざす鹿島。次節は25日、３位（10月17日時点）の京都サンガF.C.のホームに乗り込む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
