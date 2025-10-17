岩手県内の温泉でクマに襲われ連れ去られたとみられる男性従業員。きょう現場近くで身元不明の遺体が発見されました。報告「こちらがきのう男性が行方不明となった温泉施設です。これから2日目の捜索が始まろうとしています」岩手県北上市。行方が分からなくなっているのは、「瀬美温泉」の60歳の男性従業員。きのう午前10時から1人で露天風呂の清掃をしていたところ行方が分からなくなり、施設が警察に通報しました。現場は、川沿