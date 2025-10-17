ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > BTSリーダー・RMの愛読書「死にたいけどトッポッキは食べたい」著者… 海外・国際ニュース BTS（防弾少年団） 韓国 作家 訃報・おくやみ スポーツソウル日本版 BTSリーダー・RMの愛読書「死にたいけどトッポッキは食べたい」著者が死去 2025年10月17日 11時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 エッセイ「死にたいけどトッポッキは食べたい」の著者ペク・セヒさん 35歳でこの世を去り、韓国臓器組織提供院が17日、臓器提供を明らかにした 同エッセイはBTSのリーダー・RMの愛読書としても知られる 記事を読む おすすめ記事 ロバーツ監督「朗希を大いに称賛する」 守護神起用・佐々木の序盤からの成長は「彼の闘志を物語っている」 2025年10月17日 10時55分 天海祐希の痛快煽り炸裂！“被疑者”角田晃広を追い詰める容赦ない一言＜緊急取調室＞ 2025年10月17日 10時30分 芸人のセバスチャン・原田公志、膵臓がん治療で休養 2025年10月11日 16時3分 【日本代表】岡田武史氏がブラジル戦で期待することは「全体で前からプレッシャーをかければ…」 2025年10月14日 17時5分 【5人にひとりが罹患】新たな国民病「慢性腎臓病」！健康寿命は“腎臓で決まる” 100歳まで生きる臓器ケアの決定版『腎臓大復活』たちまち重版 2025年10月14日 9時0分