DREAMS COME TRUEの元メンバーとして知られるミュージシャンで実業家の西川隆宏が、16日までにX（旧ツイッター）を更新。ネット上に出回る自身の死亡説に言及した。生成AIの急速な進化と普及が進む中、西川は「最近のSNSは事実か作り話か分からんし画像や動画もAIで作ってる？判別がつかないから読む投稿、観る投稿、信用出来なくなっちゃった」と不信感を募らせた。続けて「私なんて2021年に死んでる事になってたりするし」と自身