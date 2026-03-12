787系が博多駅で「列車ホテル」にJR九州は2026年3月10日（火）、博多駅に停車している特急車両を早朝までシェアスペースとして開放する「博多駅 特急型車両夜間滞在イベント」を4月25日（土）〜26日（日）にかけて実施すると発表しました。【画像】便利！これが博多駅「列車ホテル」のイメージです開放されるのは787系6両編成で、時間は4月25日23時30分から26日6時30分まで。受付時に軽食が配られる予定となっていますが、寝具