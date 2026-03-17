「宿がどこも空いていない！」「あっても1泊5万円!?」……そんな悲鳴が、いま全国の“遠征民”からあがっている。【写真】JR九州が発表した「特急車両の夜間滞在イベント」気になる金額と中身来る4月25日、福岡市内は“歴史的な一夜”を迎えようとしている。国民的人気グループ『嵐』と、デビュー以来トップ人気を走り続ける『DREAMS COME TRUE』という、2大ビッグアーティストのライブが同日に重なった。嵐は『みずほPayPayド