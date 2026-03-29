音楽グループ「DREAMS COME TRUE」（以下ドリカム）が音楽番組『SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE』（NHK）に出演。番組内のスペシャルライブで、ヒット曲『うれしい！たのしい！大好き！』『大阪LOVER』『決戦は金曜日』などを披露した。【画像を見る】義母の葬儀に参列した吉田。夫の横で優しく微笑む冒頭、吉田美和（60）とドリカムのリーダーでベーシスト・中村正人（67）は手をつないで東京・NHKホールのステージ