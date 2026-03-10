DREAMS COME TRUE中村正人（67）が10日までにXを更新。鼻血が約13時間にわたって出続けていたことを明かした。中村は、18日に発売されるドリカムの9年ぶり新アルバム「THE BLACK◯ALBUM」や、21日からスタートするツアー「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK○ALBUM」などを控え「もういろんな発表がどちゃがちゃぐちゃぐちゃで、まーちゃん大笑いしてますのんもうどうにもならないのでこのまま行っちゃいますけど