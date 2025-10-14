人気ガールズグループIVEのアン・ユジンの近況写真が話題だ。【写真】ユジン、ファン驚愕の背中丸見えドレスアン・ユジンは10月13日、自身のインスタグラムを更新。様々なスイーツの絵文字とともに複数の写真を投稿した。なかでも注目を集めたのは、グレーのフーディにデニムというラフなスタイルで、コットンを当てながらメイクを落としている最中の姿。透き通るような肌と整った顔立ちが際立ち、その美しさに思わず目を奪われる