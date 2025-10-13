第1戦はスネル、第2戦は山本が先発ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が12日（日本時間13日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズの先発投手を明らかにした。大谷翔平投手の次回登板は16日（同17日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦以降となり、この選択がファンの間でも注目を集めている。ロバーツ監督は当初、大谷を第1戦、第2戦で先発させる意向を示していたが、ブレイク・スネル、山本由伸両投手がそれぞ