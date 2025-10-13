第1戦はスネル、第2戦は山本が先発

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が12日（日本時間13日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズの先発投手を明らかにした。大谷翔平投手の次回登板は16日（同17日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦以降となり、この選択がファンの間でも注目を集めている。

ロバーツ監督は当初、大谷を第1戦、第2戦で先発させる意向を示していたが、ブレイク・スネル、山本由伸両投手がそれぞれ先発することに。大谷は13日（同14日）から敵地で行われる第1戦、第2戦は打者に専念することになった。

大谷はフィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なしに終わった。だが、ロバーツ監督は「ショウヘイは今シリーズで一度登板することになるだろう。このシリーズでは（地区シリーズ時と）異なる攻撃面での活躍を彼に期待しているが、登板日を先送りにしたことは、攻撃面のパフォーマンスとは何の関係もない」と語り、打撃不振が原因であることを否定した。スネルと山本が初戦と2戦に投げることで、5戦目と6戦目がもしあれば2人が通常の登板間隔でマウンドに上がれると説明した。

この判断について日本のファンの間で話題に。「マジか」「山本が第2戦!?」「や、山本!? ロバーツさん？」「大谷さんはまず打撃専念して貰って、調子を取り戻して貰うの優先でいいと思う！」「スネル、由伸、グラスノーが安定してるので、ここからは大谷の本来の打撃がチームに必要不可欠！」「大谷さん2戦目じゃないのか。しかしドジャース先発陣は豪華だな」「え、大谷さん第2戦じゃないんだ」「ん？ 大谷の疲れを考えてかな？」「これが理想だね。大谷もあるけど二刀流はね……」「スネルとヤマモトが彼らの中で一番の投手だから、理にかなっている」など、さまざまな意見が寄せられている。（Full-Count編集部）