トヨタ「新プロジェクト」発表！ 何が明かされた？トヨタが運営するオウンドメディア「トヨタイムズ」は2025年10月13日にかねてから予告していた「新プロジェクト」に関する生配信を行いました。これまで9月19日からの特設サイト開設や、SNSによる告知が行われてきたほか、10月10日から開催された「スーパーフォーミュラ」（富士スピードウェイ）の会場内には「謎の看板」が掲出。【画像】これが「新カローラ」 写真を見る！