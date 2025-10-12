元衆院議員で宮崎県知事を務めた東国原英夫氏が12日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。自民党高市早苗総裁の「称賛されるべきところ」について語った。高市氏は総裁選前のメディア出演で、自身の弱みについて「夜の飲み会が苦手」と告白。番組に出演した女優高陽子が「『私は飲み会不足だから支持率が少ない』って発言があった。いまだにそういうことはあるんですか？」と政治家の飲み会の実態につい