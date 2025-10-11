地域の自然や文化、地域住民を守りながら観光客を受け入れ、地域経済の発展を目指す「世界の持続可能な観光地ＴＯＰ１００選」に、香川県内から三豊、丸亀両市がそれぞれ選ばれた。初の選出となる三豊市は父母ヶ浜を守る地域住民らの取り組みなどが、２度目の丸亀市は廃棄物の再利用を教育旅行の誘致に結びつけたことなどが評価された。（尾崎達哉）清掃活動３０年、有数の観光地にオランダに拠点を置く国際認証団体「グリーン