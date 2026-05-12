愛知県豊川市の中学校教師の男が、就職前の大学生の頃に男子中学生に対してわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。逮捕された豊川市立一宮中学校の教師・渡辺凌世容疑者(24)は、大学生だった2023年8月、自宅で当時14歳の男子中学生の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、渡辺容疑者は当時、男子中学生が通う学校の関係者の立場で、調べに対して容疑を認めているということです