米ドジャース・大谷翔平選手（31）の個人口座から約1700万ドル（約26億円）を不正に引き出した水原一平受刑者（40）の事件。ギャンブルの胴元とされるマシュー・ボウヤー被告（50）は、違法なスポーツ賭博の運営やマネーロンダリングなどの罪で禁固1年1日の実刑を言い渡された。8月上旬には、水原受刑者とのやりとりなどを書いた"暴露本"を出版していたことも話題になった。【写真】ボウヤーと笑顔でポーカーに興じる水原一平