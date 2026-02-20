「“文字には鏡のように自分の心が表れるから、美しい文字を心掛けなさい”というのが、偶然にもお互いの親からの教えだったそう。最近は夫婦で字の練習をしているそうです」こう語るのは大谷家の知人。新シーズンに向けてトレーニングが始まり忙しさが戻ってきた大谷だが、その隙間時間は真美子さんともっぱら“美文字の特訓”に励んでいるという。「自分の名前はもちろんですが、家族の名前や出身地、“ありがとうございます”な