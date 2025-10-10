バンダイは、『葬送のフリーレン』より「葬送のフリーレンフリーレンの杖」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「葬送のフリーレンフリーレンの杖」(8,800円)2026年1月より第2期の放送が開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』より、主人公・フリーレンが愛用する杖が、光る！鳴る！なりきり玩具仕様で登場