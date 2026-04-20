ラグジュアリーコスメブランドエスティ ローダーから、宝石の輝きにインスパイアされた限定リップコレクションが登場。ポジティブなエネルギーをまとったカラーが、いつものメイクに華やぎをプラスしてくれます。うるおいとツヤ、そして自然な血色感を叶える次世代リップは、毎日を少し特別に彩る存在に♡ 宝石の輝きを唇に宿す限定リップ ピュア カラー ジェリー グロウ バ&#