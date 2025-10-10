名古屋鉄道は10日、走行中の列車の乗務員室で男性車掌（38）が紙たばこを吸っていたと明らかにした。車掌は社内調査に「プライベートの悩みで集中力が散漫になり、衝動的な行動に至った」と説明。同社は処分を検討している。名鉄によると、車掌は9日午前7時45分ごろ、中部国際空港発金山行きの普通列車（4両編成）の乗務員室で、紙たばこ1本を吸った。目撃した乗客が同社にメールを送り発覚。「7〜8年前にも回送列車で喫煙した