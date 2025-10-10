日本代表は10月10日、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と国際親善試合を戦う。この一戦に先立って、スターティングメンバーが発表され、前日練習で別メニューだったMF久保建英とFW前田大然はベンチ入りを果たした。だが、試合前のウォーミングアップには参加せず。この試合は欠場が確実となった。 久保は先月のメキシコ戦で負った左足首の怪我が長引いており、前田は左足に張りを訴えていた。14日のブラ