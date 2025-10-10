東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル東京ベイ」にて、香り・視覚・体験が融合した冬のブッフェフェア「ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜」を開催！「HOT! ウィンターキッチン」をテーマに、スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のブッフェ体験が楽しめます☆ オリエンタルホテル 東京ベイ「グランサンク」ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜