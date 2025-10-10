東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル東京ベイ」にて、香り・視覚・体験が融合した冬のブッフェフェア「ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜」を開催！

「HOT! ウィンターキッチン」をテーマに、スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のブッフェ体験が楽しめます☆

オリエンタルホテル 東京ベイ「グランサンク」ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜

料金：【平日】時間制限なし、【土日祝】ランチ： 100分制／ディナー： 120分制

※クリスマス期間・年末年始は料金が異なります。詳しくは問合せください

開催期間：2025年11月1日（土）〜2026年1月30日（金）

開催場所：オリエンタルホテル 東京ベイ レストラン グランサンク

「HOT! ウィンターキッチン」をテーマに、スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のブッフェ体験が提供される「ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜」

ご当地食材がグツグツと煮込まれた薬膳豆乳ポトフや、

中東のスパイスとゴルゴンゾーラが香る濃厚なグラタンなど冬にぴったりの料理をはじめ、

ハーブマスタードとリンゴのゼリーと合わせて味わう蝦夷鹿のテリーヌやカニとロブスターのクリームコロッケ、

トリュフドレッシングと共に味わうグルマンディーズサラダ など、年末年始を華やかに彩る料理がラインナップされます。

食欲を誘いながら、身体の芯から温めてくれる冬のご馳走を堪能できるフェアです。

また、スイーツコーナーにも遊び心と冬らしさをプラスしたメニューが続々登場。

「チーズクリームモンブラン」は数種類のケーキから好みのベースを選び、チーズ風味のクリームを重ねる贅沢なモンブランです。

クリスマス期間中はツリーをイメージした飾り付けもトッピングできます。

さらに「チョコレートフォンデュ」のコーナーでは、ピスタチオケーキとカダイフを合わせてドバイチョコレート風アレンジも楽しめます。

ほかにもグリューワインゼリー スパイスバニラクリームや

ドバイチョコレート風にアレンジされたピスタチオケーキも登場。

お子さんから大人まで楽しめる体験型ブッフェで、自分ならではの冬の一皿が賞味できます☆

フリーフロープラン

メニュー： 生ビール、ワイン、カクテルなど

料金： ランチ 100分制／ディナー 120分制 2,800円(税・サ込)

「ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜」には、フリーフローもラインナップ。

冬のご馳走に合わせて、ビールやホットワインなどを含むフリーフローメニューが堪能できます。

※写真はイメージです

※ホットワインは一部店舗でのみ提供予定です

「HOT! ウィンターキッチン」をテーマにした、スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のブッフェフェア。

オリエンタルホテル 東京ベイのレストラン「グランサンク」にて2025年11月1日より開催される「ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜」の紹介でした☆

