スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のご馳走ブッフェ！オリエンタルホテル 東京ベイ「ウィンターマーケット」
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル東京ベイ」にて、香り・視覚・体験が融合した冬のブッフェフェア「ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜」を開催！
「HOT! ウィンターキッチン」をテーマに、スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のブッフェ体験が楽しめます☆
オリエンタルホテル 東京ベイ「グランサンク」ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜
料金：【平日】時間制限なし、【土日祝】ランチ： 100分制／ディナー： 120分制ランチディナー大人（中学生以上）【平日】5,000円(税・サ込)／【土日祝】6,000円(税・サ込)【平日】6,000円(税・サ込)／【土日祝】7,000円(税・サ込)シニア（65歳以上）【平日】4,300円(税・サ込)／【土日祝】5,300円(税・サ込)【平日】5,300円(税・サ込)／【土日祝】6,300円(税・サ込)小学生【平日】2,500円(税・サ込)／【土日祝】2,700円(税・サ込)【平日】3,200円(税・サ込)／【土日祝】3,500円(税・サ込)4〜6歳1,500円(税・サ込)2,000円(税・サ込)3歳以下無料無料
※クリスマス期間・年末年始は料金が異なります。詳しくは問合せください
開催期間：2025年11月1日（土）〜2026年1月30日（金）
開催場所：オリエンタルホテル 東京ベイ レストラン グランサンク
「HOT! ウィンターキッチン」をテーマに、スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のブッフェ体験が提供される「ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜」
ご当地食材がグツグツと煮込まれた薬膳豆乳ポトフや、
中東のスパイスとゴルゴンゾーラが香る濃厚なグラタンなど冬にぴったりの料理をはじめ、
ハーブマスタードとリンゴのゼリーと合わせて味わう蝦夷鹿のテリーヌやカニとロブスターのクリームコロッケ、
トリュフドレッシングと共に味わうグルマンディーズサラダ など、年末年始を華やかに彩る料理がラインナップされます。
食欲を誘いながら、身体の芯から温めてくれる冬のご馳走を堪能できるフェアです。
また、スイーツコーナーにも遊び心と冬らしさをプラスしたメニューが続々登場。
「チーズクリームモンブラン」は数種類のケーキから好みのベースを選び、チーズ風味のクリームを重ねる贅沢なモンブランです。
クリスマス期間中はツリーをイメージした飾り付けもトッピングできます。
さらに「チョコレートフォンデュ」のコーナーでは、ピスタチオケーキとカダイフを合わせてドバイチョコレート風アレンジも楽しめます。
ほかにもグリューワインゼリー スパイスバニラクリームや
ドバイチョコレート風にアレンジされたピスタチオケーキも登場。
お子さんから大人まで楽しめる体験型ブッフェで、自分ならではの冬の一皿が賞味できます☆
フリーフロープラン
メニュー： 生ビール、ワイン、カクテルなど
料金： ランチ 100分制／ディナー 120分制 2,800円(税・サ込)
「ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜」には、フリーフローもラインナップ。
冬のご馳走に合わせて、ビールやホットワインなどを含むフリーフローメニューが堪能できます。
※写真はイメージです
※ホットワインは一部店舗でのみ提供予定です
「HOT! ウィンターキッチン」をテーマにした、スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のブッフェフェア。
オリエンタルホテル 東京ベイのレストラン「グランサンク」にて2025年11月1日より開催される「ウィンターマーケット〜ほっこりあったか、冬のごちそう物語〜」の紹介でした☆
