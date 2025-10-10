日本ではまだ当たり前のように行われている産婦人科での内診。なんと海外では、どうしても必要な場合にしか行われず、ルーティンのように行われることは異常だという。本人の同意なしに頻回で行なわれる場合は「産科暴力」とも称される。 【こちらも問題】世界的には異常とされる内診台による産婦人科での診察 これらが日本でまだ行われている背景を『産む自由／産まない自由 「リプロの権利」をひもとく』より一部を抜粋