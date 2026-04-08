【モデルプレス＝2026/04/08】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月30日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門とのハワイ旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳ギャルタレント「お腹が少し大きくなってきた」妊娠中期のハワイ夫婦旅行ショット◆池田美優、妊娠中期にハワイ夫婦旅行へ3月30日の投稿で「（妊娠）中期の今のうちに」と産婦人科の担当医からのOKを得て、ハワイを訪れたことを明か