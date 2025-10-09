現地10月８日、チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16の４試合が行なわれた。D組を１位で突破したアルゼンチンは、F組３位のナイジェリアと対戦して４−０の完勝。開始２分にアレホ・サルコのゴールで先制すると、23分にマヘル・カリゾのFK弾でリードを広げる。後半も攻撃の手を緩めず、53分にカリゾ、66分にマテオ・シルヴェッティがネットを揺らした。その他、F組首位通過のコロンビアは、E組２位の南アフリ