新たに４チームの８強進出が決定！ 南米の強豪２か国が快勝、船越ジャパンは終盤の失点で涙【U-20W杯】
現地10月８日、チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16の４試合が行なわれた。
D組を１位で突破したアルゼンチンは、F組３位のナイジェリアと対戦して４−０の完勝。開始２分にアレホ・サルコのゴールで先制すると、23分にマヘル・カリゾのFK弾でリードを広げる。後半も攻撃の手を緩めず、53分にカリゾ、66分にマテオ・シルヴェッティがネットを揺らした。
その他、F組首位通過のコロンビアは、E組２位の南アフリカに３−１で勝利。同じF組で２位通過のノルウェーはB組２位のパラグアイを延長戦の末に１−０で下した。
また、A組を３連勝で首位通過した船越優蔵監督率いる日本はフランスと激突。再三の決定機を作りながら得点を奪えずにいると、延長に入って120分に痛恨のPKを献上。これをルーカス・ミハルに決められて、０−１で敗戦。８強進出とはならなかった。
なお、日本時間10日にはラウンド16の２試合が開催予定。アメリカ対イタリア（４時30分）、モロッコ対韓国（８時）が行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
