船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地10月８日、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦している。日本のスタメンは以下のとおり。GKは12ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、DFは２梅木怜、３小杉啓太、４喜多壱也、５市原吏音、MFは６小倉幸成、７佐藤龍之介、10大関友翔、13石井久継、14齋藤俊輔、FWは９神田奏真というラインナップだ。開始２分には佐藤のパスから齋藤が敵GKを慌てさせるシュート。14分には佐藤の