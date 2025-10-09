ラウンド16のフランス戦。何度もチャンスを作ったが１点が遠い船越ジャパン。０−０で延長戦に【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地10月８日、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦している。
日本のスタメンは以下のとおり。GKは12ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、DFは２梅木怜、３小杉啓太、４喜多壱也、５市原吏音、MFは６小倉幸成、７佐藤龍之介、10大関友翔、13石井久継、14齋藤俊輔、FWは９神田奏真というラインナップだ。
開始２分には佐藤のパスから齋藤が敵GKを慌てさせるシュート。14分には佐藤の思い切りの良いミドルなど、立ち上がりから日本が攻勢をかける。20分には右サイドで裏に抜け出した佐藤が決定的なクロスを供給も、齋藤は惜しくも届かない。
チャンスの数で上回る日本は、26分にレビューをリクエスト。大関の折り返しに反応した神田が、ゴール前で相手DFとの競り合いで倒される。だが、主審のジャッジはノーファウル。PKは得られなかった。
それでも日本は果敢に攻撃を繰り出す。36分には立て続けに齋藤、石井が決定機を迎えるが、いずれも決め切ることができない。ポゼッションで下回るなか、シュート数は13対４で３倍以上を記録した日本だが、前半はネットを揺らせないままスコアレスで終える。
迎えた後半も、日本がスタートからチャンスを創出。48分、51分と齋藤が際どいシュートを放つ。62分には齋藤のクロスに途中出場の高岡伶颯がフリーで飛び込んだが、わずかに合わない。
70分には石井がカットインから狙いすましたシュート。これは枠を捉えない。72分に高岡が敵GKと１対１のビッグチャンスも、相手の好守に阻まれる。
81分には、小倉が相手に激しいタックルを受けたシーンで、この日、２度目のレビューをリクエスト。だが、レッドカードの判定はなし。一方、87分に自陣ボックス内で梅木がタフなコンタクトで相手を潰したプレーで、フランスがレビューをリクエストも、PKのジャッジには至らない。
89分には途中出場の横山夢樹が気持ちのこもったシュートも、GKにストップされる。再三にわたり、相手ゴールに迫った日本。だが、どうしても１点が遠い。結局、90分を終えてスコアボードは動かず。試合は延長戦に突入した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
日本のスタメンは以下のとおり。GKは12ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、DFは２梅木怜、３小杉啓太、４喜多壱也、５市原吏音、MFは６小倉幸成、７佐藤龍之介、10大関友翔、13石井久継、14齋藤俊輔、FWは９神田奏真というラインナップだ。
開始２分には佐藤のパスから齋藤が敵GKを慌てさせるシュート。14分には佐藤の思い切りの良いミドルなど、立ち上がりから日本が攻勢をかける。20分には右サイドで裏に抜け出した佐藤が決定的なクロスを供給も、齋藤は惜しくも届かない。
それでも日本は果敢に攻撃を繰り出す。36分には立て続けに齋藤、石井が決定機を迎えるが、いずれも決め切ることができない。ポゼッションで下回るなか、シュート数は13対４で３倍以上を記録した日本だが、前半はネットを揺らせないままスコアレスで終える。
迎えた後半も、日本がスタートからチャンスを創出。48分、51分と齋藤が際どいシュートを放つ。62分には齋藤のクロスに途中出場の高岡伶颯がフリーで飛び込んだが、わずかに合わない。
70分には石井がカットインから狙いすましたシュート。これは枠を捉えない。72分に高岡が敵GKと１対１のビッグチャンスも、相手の好守に阻まれる。
81分には、小倉が相手に激しいタックルを受けたシーンで、この日、２度目のレビューをリクエスト。だが、レッドカードの判定はなし。一方、87分に自陣ボックス内で梅木がタフなコンタクトで相手を潰したプレーで、フランスがレビューをリクエストも、PKのジャッジには至らない。
89分には途中出場の横山夢樹が気持ちのこもったシュートも、GKにストップされる。再三にわたり、相手ゴールに迫った日本。だが、どうしても１点が遠い。結局、90分を終えてスコアボードは動かず。試合は延長戦に突入した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介