ニューストップ > ライフ総合ニュース > 森永ビスケットとサンエックスユニバースのコラボ企画第2弾 登場へ すみっコぐらし 広告 東京駅 デジタルサイネージ エックス リラックマ SNS 東京メトロ トレンド ガジェット通信 森永ビスケットとサンエックスユニバースのコラボ企画第2弾 登場へ 2025年10月8日 20時15分 リンクをコピーする 森永ビスケットとサンエックスユニバースのコラボ企画第2弾として、平成の子どもたちに親しまれた「シール帳」をモチーフにしたグラフィック広告が、10月6日（月）より東京駅「ヤエチカ（八重洲地下街）」のデジタルサイネージに登場。「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などの人気キャラクターが大集合しています。「シール帳」は平成の子どもたちの間で流行したアイテムのひとつで、令和の今、再び注目を集めている 記事を読む