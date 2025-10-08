森永ビスケットとサンエックスユニバースのコラボ企画第2弾として、平成の子どもたちに親しまれた「シール帳」をモチーフにしたグラフィック広告が、10月6日（月）より東京駅「ヤエチカ（八重洲地下街）」のデジタルサイネージに登場。「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などの人気キャラクターが大集合しています。「シール帳」は平成の子どもたちの間で流行したアイテムのひとつで、令和の今、再び注目を集めている