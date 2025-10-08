森永ビスケットとサンエックスユニバースのコラボ企画第2弾として、平成の子どもたちに親しまれた「シール帳」をモチーフにしたグラフィック広告が、10月6日（月）より東京駅「ヤエチカ（八重洲地下街）」のデジタルサイネージに登場。「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などの人気キャラクターが大集合しています。

「シール帳」は平成の子どもたちの間で流行したアイテムのひとつで、令和の今、再び注目を集めているカルチャーでもあります。そんな「シール帳」をモチーフに、当時からの人気キャラクターたちがたくさん散りばめられたカラフルでにぎやかなデザインの広告が、東京駅を皮切りに名古屋駅・大阪駅に順次登場することになっています。

世代を超え長年親しまれている「森永ビスケット」は現在、「サンエックスユニバース」の人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」とのコラボパッケージを販売中であり、SNS上では「かわいすぎて買っちゃった」「全種類コンプリートしたい！」という声も。

また、11月11日（火）からは東京メトロのドアガラスステッカーとしても掲出するなど、さらなる展開も予定されており、平成当時に「シール帳」を親しまれた世代はもちろん、令和の今新たに楽しんでいる世代まで、幅広い層が楽しめる企画となっています。