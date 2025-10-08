「あの人は田久保市長派だ！」ウソの噂を流して落選させようという動きも…「新人候補は疑われる」公示直前で“足の引っ張り合い”ですでにカオス状態〈伊東市議選は大混乱〉集英社オンライン

静岡県伊東市議選が大混乱か ウソの噂を流して落選させようという動きも？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 静岡県の伊東市議選の前哨戦について集英社オンラインが伝えた
  • 前市議によると、候補者を巡って根も葉もない噂が流されているそう
  • 「あの人、実は田久保市長支持派だよ」という噂も流行していると話した
