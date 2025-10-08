ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 静岡県伊東市議選が大混乱か ウソの噂を流して落選させようという動… 田久保眞紀 メディア 公職選挙法 学歴 集英社 不信任決議 記者クラブ 静岡県 集英社オンライン 静岡県伊東市議選が大混乱か ウソの噂を流して落選させようという動きも？ 2025年10月8日 19時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 静岡県の伊東市議選の前哨戦について集英社オンラインが伝えた 前市議によると、候補者を巡って根も葉もない噂が流されているそう 「あの人、実は田久保市長支持派だよ」という噂も流行していると話した 記事を読む おすすめ記事 れいわ・高井幹事長 首相指名選挙で野党一本化できない立憲に苦言「あきらめているんだと思いました」 2025年10月2日 22時25分 谷原章介 セクハラ問題で市議会を解散させた南城市・古謝市長の行動は「マイナスでしかない」 2025年10月7日 10時5分 前橋・小川晶市長 ホテル密会の男性職員「降格処分」を否定、「事実ではありません」→異動と説明 2025年10月2日 15時2分 「セクハラ認定」で不信任決議受けた沖縄・南城市長、市議会を解散…「辞職すると認めることになる」 2025年10月6日 11時51分 河村たかし氏、保守党離党を表明 「百田代表と信頼構築は不可能」 2025年10月8日 18時42分