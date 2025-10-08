10月10日にパラグアイ、同14日にブラジルと親善試合を戦う日本代表が８日、千葉県内で３日目のトレーニングを行なった。９月６日のメキシコ戦で負った左足首の怪我を抱えている久保は、練習場に姿を現わしたものの、室内で別メニューとなった。その後、取材に対応した久保は、足首の状態について、「やれるから帰ってきてるんで。あとは日々のコンディション見ながらって感じですかね」と語った。「良くも悪くも結局やっちゃ