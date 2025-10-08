「乱気流事故は晴天乱気流が原因ではない」と題したYouTube動画で、元日本航空機長・杉江弘氏が独自の視点から航空安全に必要な本質を語った。杉江氏は、パイロットや志望者に向けて、自身の経験を通じた「本当に知ってほしい空の安全管理」について解説している。 冒頭で杉江氏は「現役のパイロット、またこれからパイロットになる人に、航空事故の原因や再発防止を理解してもらうことが最も大事」とYouTube開設の強い動機を説