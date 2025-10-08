日産自動車は8日、3代目となる新型EV＝電気自動車の「日産リーフ」の日本仕様を発表した。新型リーフは経営再建中の日産の業績改善に向けた重要な柱の一つ。今回発表したのはバッテリー容量78kWhのモデルで、価格は518万8700円から。17日から注文受け付けを始め、2026年1月から順次納車を始めるとしている。航続距離は、現行モデルから5割以上伸び最大702kmを実現したほか、急速充電器を使えば35分で10％から80％まで充電可能とし