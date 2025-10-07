アジア株台湾株は史上最高値豪州株は小幅続落、利下げ期待後退で消費者心理が悪化 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 26957.77（休場） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 27111.26（+350.20+1.31%） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8960.60（-20.83-0.23%） アジア株式市場の大半は休場。中国市場は8日まで休場、韓国市場も大型連休入りにで9日ま