筋力低下や体重増加にも影響？「靴底の減り方」で分かる不健康な足の形
2025年10月7日 9時15分
プレジデントオンライン

ざっくり言うと
靴底の減り具合は扁平足かどうかの目安になる、と整形外科医が述べている
足のアーチが潰れるとかかとの内側や指の付け根の中央がすり減りやすいそう
重症の場合、その部位の靴底に穴が開くこともあるとのこと