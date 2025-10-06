10月5日、“ある人気声優”がXで夫への不満を爆発させた。さらに怒りのあまり結婚指輪を捨てたことも明かし、ファンからは心配の声が寄せられている。その声優とは、洲崎綾（38）だ。アニメ『暗殺教室』（フジテレビ系）の茅野カエデ役や、『アイドルマスター シンデレラガールズ』（TOKYO MX）の新田美波役などを務め、先月まで第1クールが放送されていた『地獄先生ぬ〜べ〜』（テレビ朝日系）でも稲葉郷子役を演じていた洲崎。’