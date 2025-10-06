10月5日、“ある人気声優”がXで夫への不満を爆発させた。さらに怒りのあまり結婚指輪を捨てたことも明かし、ファンからは心配の声が寄せられている。

その声優とは、洲崎綾（38）だ。アニメ『暗殺教室』（フジテレビ系）の茅野カエデ役や、『アイドルマスター シンデレラガールズ』（TOKYO MX）の新田美波役などを務め、先月まで第1クールが放送されていた『地獄先生ぬ〜べ〜』（テレビ朝日系）でも稲葉郷子役を演じていた洲崎。’19年12月に構成作家やラジオパーソナリティとして活動する伊福部崇氏（50）との結婚をブログで発表し、今年6月には第一子の出産をXで報告していた。

プライベートでも仕事でも順風満帆かと思われていた洲崎。しかし5日、突然Xでこう切り出した。

《電気の消し忘れとか換気扇のつけ忘れとか食器の洗い残しとか指摘すると、毎度言い訳と被害者ムーブのオンパレードなんだけど…「ごめんね」で終わることをなんで言い返してくるんだろうな？みんなそう？》

さらに、続く投稿で《赤ちゃん2人みてるみたいだよ〜》と綴った洲崎。どうやら夫である伊福部氏へのイライラが溜まっているようだ。さらに洲崎は《妊娠中仕事もほとんどできなかったのに生活費も出産費用も折半、産後出前の寿司を一回とってくれただけ。マジで終わってる！》と怒りをあらわにした挙句、こう明かした。

《あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました》

「洲崎さんは昨年11月22日、“いい夫婦の日”に伊福部さんが花を買ってきてくれたそうで、《嬉しい！》とXで報告していました。同年末にはＸで結婚5周年を報告し、今年3月には伊福部さんのラジオのイベントにゲスト出演。夫婦仲が順調と思われていただけに、突然の“ブチギレ”にネット上ではビックリする人が相次いでいます。

洲崎さんのいう《言い訳》や《被害者ムーブ》というものがどんな内容なのかは定かではありません。当然、伊福部さん側にも言い分があるでしょう。伊福部さんは自身のXを4日前から更新しておらず、今のところ洲崎さんの発言に反論していませんが、洲崎さんのストレスが溜まっていることは事実。早急に問題を解決する必要があるでしょうね」（アニメ制作関係者）

Xでは、洲崎が結婚指輪を捨てたと明かすほど不満を爆発させたことに心配する声が多く上がっている。

《結構きてるね・・・》

《明らかに限界きてるでしょ》

《洲崎綾さん、大丈夫かな。ちょっとメンタル心配》

《洲崎綾さんがSNSで不満爆発してて心配》