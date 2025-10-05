美容医療のトラブルを避けるために、絶対に守るべき鉄則がある。Xでアカウント名「暴露した医」として活動する匿名医師が、これまでの告発を踏まえ、患者が安全に美容医療を受けるための具体的な方法と、業界の将来について語った。カウンセリングはまず業界最大手に行くべき医師が最も強調するのが「3カ所ルール」だ。「実際に施術を受ける前に、特にメスを入れるような施術であれば、必ず3カ所以上でカウンセリングを受けてくだ