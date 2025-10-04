自民党の総裁選挙が4日に行われ、小泉進次郎農林水産大臣は決選投票に進むも高市早苗新総裁に敗れ、最年少44歳での総裁就任はならなかった。1回目の投票では、議員票では1位だったものの、決選投票では党員からの都道府県票で差をつけられ、議員票でも逆転された。総裁選後、取材に応じた小泉氏は「感謝の一言」「昨年に続き、自分の力不足、これにしっかりと向き合いたいと思う」などと語った。【映像】笑顔で敗戦の弁を語る小