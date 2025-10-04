１９４２年創刊の野球専門誌「ベースボール・ダイジェスト」は３日（日本時間４日）、両リーグで唯一選出される今季の米大リーグ年間最優秀選手賞（ＭＶＰ）を発表し、マリナーズで６０本塁打を放ったカル・ローリー捕手（２８）が選出された。関係者２４人の投票が実施され、ローリーは１位票１２、２位票８、３位票４を獲得。２位はジャッジ（ヤンキース）で、１位票８、２位票１３、３位票３で、ドジャース・大谷翔平投手（