2025年9月に話題になったクレジット／プリペイドカード関連のトピックスを紹介する。●三井住友カードは「モバイルオーダー」もお得に！三井住友カードは、同社が発行する対象カード向けの「対象のコンビニ・飲食店で最大7％還元！」サービスに、9月16日から「対象の飲食店でのモバイルオーダー」を追加した。具体的には、「マクドナルド」「モスバーガー・モスバーガー＆カフェ」「ケンタッキーフライドチキン」「吉野家」