物価高の中で、高単価の メーカー直送便が好調のワケ コメを筆頭に物価高が続き、食費の節約志向が強まる。コストアップでスーパーなど大手小売業界は増収減益と厳しい状況が続く。そんな中、メーカーが直接消費者につながる通販の『直送便』は好調だ。しかも、小売店で販売される商品より数倍高い価格帯の商品が、ここでは売れ筋の商品となっている。メーカーにとっては