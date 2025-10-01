9月30日午後、静岡県焼津市で建物の解体作業をしていた17歳の少年が転落し、死亡する事故がありました。 警察によりますと、30日午後2時頃、焼津市の製薬会社の建物の解体作業をしていた富士市森島の会社員の少年（17）が、高さ約12メートルの4階から地上に転落しました。 少年は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。 警察は労災事故とみて、当時の詳しい状況などを調べています。