2025年以来2回目台湾のチャイナエアラインが2026年4月1日から6月30日まで、中部〜台北線のエコノミークラスの機内食で珍しいメニューを提供します。名古屋の名店「みそかつ矢場とん」とコラボしたメニューです。【写真】えっ…これが「空の上で食べる『矢場とん』」驚愕の全貌です同社の「みそかつ矢場とん」とのコラボメニューは2025年以来2回目で、初回は同路線のビジネスクラスで提供されました。今回エコノミークラスで提